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記事提供元：フィスコ
*09:55JST 東京為替：日経平均もみ合い、ドル・円は下げ渋り
20日午前の東京市場でドル・円は、109円20銭台で推移。日経平均は前日末の水準近辺で推移しており、株安を警戒したリスク回避的な円買いは増えていないようだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円が109円19銭から109円31銭、ユーロ・円は132円92銭から133円09銭で推移、ユーロ・ドルは1.2169ドルから1.2182ドルで推移している。
・NY原油先物（時間外取引）：高値63.62ドル 安値63.37ドル 直近63.62ドル
【売買要因】
・米国のインフレ進行懸念は後退
・日米の経済成長率格差
・米国の大規模金融緩和策は長期間維持される見込み《MK》
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