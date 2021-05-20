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今日の注目スケジュール：貿易収支、コア機械受注、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など

2021年5月20日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、コア機械受注、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　貿易収支(4月)　1439億円　6622億円
08:50　輸出(4月)　31.9％　16.1％
08:50　輸入(4月)　9.6％　5.8％
08:50　コア機械受注(3月)　5.5％　-8.5％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
13:00　東京販売用マンション(4月)　　44.9％
14:00　コンビニエンスストア売上高(4月)　　1.9％


＜海外＞
10:00　中・SWIFTグローバル支払いCNY(4月)　　2.49％
10:30　中・5年物貸出金利(5月)　4.65％　4.65％
10:30　中・1年物貸出金利(5月)　3.85％　3.85％
10:30　豪・失業率(4月)　5.6％　5.6％
17:00　欧・ユーロ圏経常収支(3月)　　259億ユーロ
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　47.3万件
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(5月)　43.2　50.2
23:00　米・景気先行指数(4月)　1.2％　1.3％


米・レモンド商務長官が世界的な半導体不足巡る協議開催

南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　3.50％　3.50％

ラガルドECB総裁とゲオルギエバIMF専務理事が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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