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*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、コア機械受注、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 貿易収支(4月) 1439億円 6622億円
08:50 輸出(4月) 31.9％ 16.1％
08:50 輸入(4月) 9.6％ 5.8％
08:50 コア機械受注(3月) 5.5％ -8.5％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
13:00 東京販売用マンション(4月) 44.9％
14:00 コンビニエンスストア売上高(4月) 1.9％
＜海外＞
10:00 中・SWIFTグローバル支払いCNY(4月) 2.49％
10:30 中・5年物貸出金利(5月) 4.65％ 4.65％
10:30 中・1年物貸出金利(5月) 3.85％ 3.85％
10:30 豪・失業率(4月) 5.6％ 5.6％
17:00 欧・ユーロ圏経常収支(3月) 259億ユーロ
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 47.3万件
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(5月) 43.2 50.2
23:00 米・景気先行指数(4月) 1.2％ 1.3％
米・レモンド商務長官が世界的な半導体不足巡る協議開催
南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 3.50％ 3.50％
ラガルドECB総裁とゲオルギエバIMF専務理事が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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