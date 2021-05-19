アイリッジはAlexaスキル「スターバックスお試しサンプル」を開発支援

■Amazon.co.jp限定発売の新製品サンプルが自宅に

アイリッジ<3917>(東マ)は、スターバックス・コーポレーション(米国 シアトル)が5月25日(火)から提供開始するAlexaスキル「スターバックスお試しサンプル」を開発支援した。

「スターバックスお試しサンプル」は、Amazon Echo等のAmazon Alexa対応デバイスに「アレクサ、スターバックスお試しサンプル」と呼びかけることで、同日発売開始のAmazon.co.jp限定新発売製品「スターバックス ブラックコーヒーショット」のサンプルプレゼントに応募できるスキルである。

今回のAlexaサンプル配布キャンペーンスキル「スターバックスお試しサンプル」は、スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナル<2587>による、日本ではブランド初となるブラック無糖のショート缶コーヒー「スターバックス ブラックコーヒーショット」のAmazon.co.jp限定発売記念として提供される。他にもAmazon Echo Dot第4世代プレゼントキャンペーンの実施とAmazon Musicでのオリジナル音声コンテンツ配信が予定されており、豊かな在宅時間の提案を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】

・【特集】マーケットのさらなる流動化の享受を期待して証券株、続いて地銀株にも注目（2021/01/25）

・日本エム・ディ・エムは２１年３月期減収減益予想だが上振れ余地（2021/03/09）

・トシン・グループは下値切り上げ、２１年５月期は後半挽回期待（2021/03/09）

・フェローテックホールディングスは高値更新の展開、２２年３月期も収益拡大基調（2021/03/09）