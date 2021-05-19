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アイリッジはAlexaスキル「スターバックスお試しサンプル」を開発支援

2021年5月19日 15:59

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■Amazon.co.jp限定発売の新製品サンプルが自宅に

　アイリッジ<3917>(東マ)は、スターバックス・コーポレーション(米国　シアトル)が5月25日(火)から提供開始するAlexaスキル「スターバックスお試しサンプル」を開発支援した。

　「スターバックスお試しサンプル」は、Amazon　Echo等のAmazon　Alexa対応デバイスに「アレクサ、スターバックスお試しサンプル」と呼びかけることで、同日発売開始のAmazon.co.jp限定新発売製品「スターバックス　ブラックコーヒーショット」のサンプルプレゼントに応募できるスキルである。

　今回のAlexaサンプル配布キャンペーンスキル「スターバックスお試しサンプル」は、スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナル<2587>による、日本ではブランド初となるブラック無糖のショート缶コーヒー「スターバックス　ブラックコーヒーショット」のAmazon.co.jp限定発売記念として提供される。他にもAmazon　Echo　Dot第4世代プレゼントキャンペーンの実施とAmazon　Musicでのオリジナル音声コンテンツ配信が予定されており、豊かな在宅時間の提案を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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