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日ダイナミク　大幅に反発、22年3月期の営業利益予想は2.7倍、21年3月期は会社計画上回る／新興市場スナップショット

2021年5月18日 10:54

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記事提供元：フィスコ


*10:54JST <4783> 日ダイナミク 657 +51
大幅に反発。22年3月期の営業利益予想を前期比168.0％増の6.50億円と発表している。顧客企業によるDXの取り組み継続に加え、保守・運用業務のアウトソーシングが増加していることからIT関連事業が堅調に推移すると見込む。パーキングシステム事業では構造改革を進める。21年3月期の営業利益は74.1％減の2.42億円で着地した。IT関連事業の追加案件発生などで会社計画（0.50億円）を上回った。《FA》

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