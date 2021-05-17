ファブリカ　ストップ高買い気配、今期好業績見通し及び株式分割発表／新興市場スナップショット



*13:05JST <4193> ファブリカ 6340カ -

ストップ高買い気配。前週末に21年3月期の決算を発表、SMSソリューションが伸び、前期比90.0％増の6.59億円で着地している。22年3月期の営業利益予想は8.50億円で、さらなる伸びを見込んでいる。収益認識に関する会計基準を適用するため、前期比増減率は非開示。今期の年間配当予想は25.00円（前期は無配）とした。また、6月30日を基準日として1株につき2株の割合で分割すると発表している。投資単位当たりの金額を引き下げ、投資しやすい環境を整えて流動性の向上を図るもよう。《TY》