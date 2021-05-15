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NY外為：ユーロ伸び悩む、ECB、一段のユーロ高を物価見通しに影響と警告＝議事要旨

2021年5月15日 01:03

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記事提供元：フィスコ


*01:03JST NY外為：ユーロ伸び悩む、ECB、一段のユーロ高を物価見通しに影響と警告＝議事要旨
NY外為市場でユーロは伸び悩んだ。ユーロ・ドルは米国の冴えない指標を受けたドル売りに1.2148ドルまで上昇後、1.2135ドルまで反落。ユーロ・円は132円84銭まで上昇し、2018年9月来の高値を更新後、132円75銭まで反落した。ユーロ・ポンドは0.8620ポンドまで上昇後、0.8612ポンドまで反落した。

欧州中央銀行（ECB）は議事要旨（4/21-22）で「21年は強い経済の回復を予想」も「感染再拡大とワクチン接種めぐる不確実性で短期見通しは不透明」と他の中銀と同じく慎重姿勢を示した。さらに、「一段のユーロ高は物価見通しに影響する」と警告し、為替動向を引き続き注視していく方針を確認した。

【経済指標】
・米・5月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：82.8（予想：90.0、4月：88.3）
・米・5月ミシガン大学現在景況感：90.8（99.8、4月97.2）
・米・5月ミシガン大学消費者先行景況感：77.6 （84.5、4月82.7）

・米・5月ミシガン大学1年期待インフレ率速報値：4.6％（予想3.5％、4月：3.4％）
・米・5月ミシガン大学5−10年期待インフレ率速報値：3.1％（4月：2.7％）
・米・3月企業在庫：前月比＋0.3％（予想：+0.3％、2月：＋0.6％←+0.5％）
・米・4月鉱工業生産：前月比＋0.7％（予想：+0.9％、3月：＋2.4％←+1.4％）
・米・4月設備稼働率：74.9％（予想：75.0％、3月：74.4％）《KY》

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