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ＣＤＧ　 株主優待制度の変更、保有期間に応じてQUOカードを進呈

2021年5月14日 17:53

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記事提供元：フィスコ


*17:53JST ＣＤＧ--- 株主優待制度の変更、保有期間に応じてQUOカードを進呈
ＣＤＧ<2487>は13日、株主優待制度の内容を変更することを発表した。

同社は今回、同社株式への投資の魅力をより一層高め、同社株式の中長期的保有株主の拡大を図ることを目的として、現行の株主優待制度を変更する。

変更後の株主優待内容は、保有株式数100 株以上で、保有期間1年未満はQUOカード500円分、保有期間1年以上3年未満はQUOカード1,000円分、保有期間3年以上継続はQUOカード1,000円分とBOXティッシュ(エリエール贅沢保湿)1ケース(200組・12箱入り)。なお、現行の株主優待制度は保有株式数100株以上BOXティッシュ(エリエール 贅沢保湿)1ケース(200組・12箱入り)。

2021年9月30日を基準とする株主優待制度から変更する。《ST》

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