グローバルI　大幅に続伸、21年12月期の営業利益予想を上方修正、市場調査レポートが好調／新興市場スナップショット



*10:10JST <4171> グローバルI 1650 +181

大幅に続伸。21年12月期の営業利益を従来予想の3.52億円から4.21億円（前期実績3.20億円）に上方修正している。主力製品の市場調査レポートの販売が本社部門を中心に好調に推移し、利益を押し上げる見込みとなった。第1四半期（21年1-3月）の営業利益は2.56億円（前年同期比増減率は非開示）。市場調査レポート事業が伸長したほか、年間情報サービス事業も順調に伸びた。《FA》