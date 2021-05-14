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出来高変化率ランキング（9時台）～いすゞ、ミツバなどがランクイン

2021年5月14日 10:09

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記事提供元：フィスコ


*10:09JST 出来高変化率ランキング（9時台）～いすゞ、ミツバなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月14日　9:59　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<7280>* ミツバ　　　　　　 884100 　112940　 682.81% 5.8%
<6697>* テックポイント　　　694600 　105360　 559.26% 4.37%
<6081>* アライドアーキ　　　2649500 　403500　 556.63% 2.17%
<4435>* カオナビ　　　　　　162700 　34940　 365.66% 17.66%
<2138>* クルーズ　　　　　　270200 　66620　 305.58% 4.24%
<6666>* リバーエレテク　　　467800 　120440　 288.41% 11.63%
<7936>* アシックス　　　　　2152400 　572740　 275.81% 22.33%
<3443>* 川田TECH　　　　77300 　22240　 247.57% -11.55%
<5290>* ベルテクス　　　　　102700 　29700　 245.79% 5.19%
<6096>* レアジョブ　　　　　133100 　38560　 245.18% -8.81%
<8338>* 筑波銀行　　　　　　1135100 　369820　 206.93% 2.33%
<7038>* フロンティアM　　　164000 　53680　 205.51% -10.89%
<9467>* アルファポリス　　　72200 　25140　 187.19% 11.09%
<7202>* いすゞ　　　　　　　5152400 　1874140　 174.92% 20.84%
<2150>* ケアネット　　　　　341400 　127480　 167.81% 4.22%
<6417>* SANKYO　　　　589200 　222700　 164.57% -8.49%
<3799>* キーウェア　　　　　132500 　51600　 156.78% 1.17%
<4168>* M−ヤプリ　　　　　146000 　58580　 149.23% -11.38%
<3549>* クスリのアオキ　　　277000 　113160　 144.79% 2.12%
<9273>* コーア商事H　　　　238700 　99080　 140.92% -5.19%
<1656>* IS米国債7-10ETF　　44996 　18698.6　 140.64% 0.16%
<2489>* アドウェイズ　　　　1867200 　780360　 139.27% 19.95%
<8584>* ジャックス　　　　　228300 　98080　 132.77% 11.26%
<3319>* GDO　　　　　　　290200 　131340　 120.95% -7.75%
<7291>* 日プラスト　　　　　353300 　164620　 114.62% 17.61%
<2767>* フィールズ　　　　　333700 　156640　 113.04% -12.17%
<3356>* テリロジー　　　　　242000 　113860　 112.54% -8.26%
<4552>* JCRファーマ　　　969500 　472120　 105.35% 16.34%
<4484>* ランサーズ　　　　　285800 　148240　 92.8% -15.24%
<3978>* マクロミル　　　　　309300 　166440　 85.83% 1.92%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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