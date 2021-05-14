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*10:09JST 出来高変化率ランキング（9時台）～いすゞ、ミツバなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月14日 9:59 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7280>* ミツバ 884100 112940 682.81% 5.8%
<6697>* テックポイント 694600 105360 559.26% 4.37%
<6081>* アライドアーキ 2649500 403500 556.63% 2.17%
<4435>* カオナビ 162700 34940 365.66% 17.66%
<2138>* クルーズ 270200 66620 305.58% 4.24%
<6666>* リバーエレテク 467800 120440 288.41% 11.63%
<7936>* アシックス 2152400 572740 275.81% 22.33%
<3443>* 川田TECH 77300 22240 247.57% -11.55%
<5290>* ベルテクス 102700 29700 245.79% 5.19%
<6096>* レアジョブ 133100 38560 245.18% -8.81%
<8338>* 筑波銀行 1135100 369820 206.93% 2.33%
<7038>* フロンティアM 164000 53680 205.51% -10.89%
<9467>* アルファポリス 72200 25140 187.19% 11.09%
<7202>* いすゞ 5152400 1874140 174.92% 20.84%
<2150>* ケアネット 341400 127480 167.81% 4.22%
<6417>* SANKYO 589200 222700 164.57% -8.49%
<3799>* キーウェア 132500 51600 156.78% 1.17%
<4168>* M−ヤプリ 146000 58580 149.23% -11.38%
<3549>* クスリのアオキ 277000 113160 144.79% 2.12%
<9273>* コーア商事H 238700 99080 140.92% -5.19%
<1656>* IS米国債7-10ETF 44996 18698.6 140.64% 0.16%
<2489>* アドウェイズ 1867200 780360 139.27% 19.95%
<8584>* ジャックス 228300 98080 132.77% 11.26%
<3319>* GDO 290200 131340 120.95% -7.75%
<7291>* 日プラスト 353300 164620 114.62% 17.61%
<2767>* フィールズ 333700 156640 113.04% -12.17%
<3356>* テリロジー 242000 113860 112.54% -8.26%
<4552>* JCRファーマ 969500 472120 105.35% 16.34%
<4484>* ランサーズ 285800 148240 92.8% -15.24%
<3978>* マクロミル 309300 166440 85.83% 1.92%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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