

*08:19JST 5/14

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（34021.45、+433.79）

・ナスダック総合指数は上昇（13124.99、+93.31）

・シカゴ日経225先物は上昇（27700、大阪比+220）

・SOX指数は上昇（2893.94、+42.79）

・VIX指数は低下（23.13、-4.46）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（27448.01、-699.50）

・1ドル109円40-50銭

・米原油先物は下落（63.82、-2.26）

・コロナ変異種拡大による経済停滞

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の大幅な遅れ

留意事項

・マネーストック（4月）

・5月限オプション特別清算指数（SQ）算出

・特定サービス産業動態統計速報（3月）

・国債買いオペ

・日本郵政<6178>、ホンダ<7267>、三井住友<8316>、三井不<8801>など決算発表

・香港域内総生産（GDP）（1-3月）

・米小売売上高（4月）

・米輸入物価指数（4月）

・米鉱工業生産指数（4月）

・米設備稼働率（4月）

・米企業在庫（3月）

・米ミシガン大学消費者マインド指数（5月）

・マレーシアとインドネシアは休場《ST》