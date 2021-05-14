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記事提供元：フィスコ
*08:19JST 5/14
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（34021.45、+433.79）
・ナスダック総合指数は上昇（13124.99、+93.31）
・シカゴ日経225先物は上昇（27700、大阪比+220）
・SOX指数は上昇（2893.94、+42.79）
・VIX指数は低下（23.13、-4.46）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（27448.01、-699.50）
・1ドル109円40-50銭
・米原油先物は下落（63.82、-2.26）
・コロナ変異種拡大による経済停滞
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の大幅な遅れ
留意事項
・マネーストック（4月）
・5月限オプション特別清算指数（SQ）算出
・特定サービス産業動態統計速報（3月）
・国債買いオペ
・日本郵政<6178>、ホンダ<7267>、三井住友<8316>、三井不<8801>など決算発表
・香港域内総生産（GDP）（1-3月）
・米小売売上高（4月）
・米輸入物価指数（4月）
・米鉱工業生産指数（4月）
・米設備稼働率（4月）
・米企業在庫（3月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数（5月）
・マレーシアとインドネシアは休場《ST》
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