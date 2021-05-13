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出来高変化率ランキング（14時台）～ぴあ、グローブライなどがランクイン

2021年5月13日 14:43

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記事提供元：フィスコ


*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ぴあ、グローブライなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月13日　14:29　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<1348> MXSトピクス　　 　1251060 　112320　 1013.84% -1.79%
<7173> 東京きらぼしF　　 　880200 　86940　 912.42% 15.29%
<6579> ログリー　　　　　 　503300 　51000　 886.86% -21.89%
<6337> テセック　　　　　 　917600 　94620　 869.77% 6.73%
<7915> NISSHA　　　 　1507900 　166840　 803.80% 8.33%
<7244> 市光工　　　　　　 　738800 　97920　 654.49% 9.64%
<6198> キャリア　　　　　 　10151300 　1395820　 627.26% 12.53%
<3968> セグエグループ　　 　265300 　44760　 492.72% -4.04%
<9232> パスコ　　　　　　 　111800 　20280　 451.28% 5.51%
<3768> リスモン　　　　　 　230500 　44020　 423.63% -14.43%
<5724> アサカ理研　　　　 　240200 　49840　 381.94% -1.26%
<4337>* ぴあ　　　　　　　 　140700 　29280　 380.53% 1.79%
<4023> クレハ　　　　　　 　234200 　49060　 377.37% -11.58%
<7952> 河合楽　　　　　　 　103300 　23720　 335.50% 7.97%
<2138> クルーズ　　　　　 　151800 　35100　 332.48% -1.56%
<8515> アイフル　　　　　 　25844800 　6304460　 309.94% 6.33%
<7990>* グローブライ　　　 　170000 　41520　 309.44% -10.57%
<6727> ワコム　　　　　　 　5220700 　1318180　 296.05% 7%
<6254> 野村マイクロ　　　 　767900 　196060　 291.67% -17.54%
<8715> アニコムHD　　　 　1383600 　354360　 290.45% -15.76%
<6789> ローランドDG　　 　168900 　43700　 286.50% 5.52%
<3902> MDV　　　　　　 　1581100 　419700　 276.72% 4.46%
<4971> メック　　　　　　 　262600 　69740　 276.54% 7.45%
<4985> アース製薬　　　　 　193300 　52240　 270.02% 7.44%
<4565> そーせい　　　　　 　1397000 　378460　 269.13% -8.8%
<7220> 武蔵精密　　　　　 　952300 　277280　 243.44% 14.34%
<4298> プロトコーポ　　　 　256400 　75100　 241.41% 0.94%
<1482>* iシェアーズ　　　 　53929 　15869.4　 239.83% -0.34%
<8150> 三信電　　　　　　 　89800 　26780　 235.32% 3.13%
<2521> 上場米HE　　　　 　1332470 　399380　 233.63% -1.53%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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