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*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ぴあ、グローブライなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月13日 14:29 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1348> MXSトピクス 1251060 112320 1013.84% -1.79%
<7173> 東京きらぼしF 880200 86940 912.42% 15.29%
<6579> ログリー 503300 51000 886.86% -21.89%
<6337> テセック 917600 94620 869.77% 6.73%
<7915> NISSHA 1507900 166840 803.80% 8.33%
<7244> 市光工 738800 97920 654.49% 9.64%
<6198> キャリア 10151300 1395820 627.26% 12.53%
<3968> セグエグループ 265300 44760 492.72% -4.04%
<9232> パスコ 111800 20280 451.28% 5.51%
<3768> リスモン 230500 44020 423.63% -14.43%
<5724> アサカ理研 240200 49840 381.94% -1.26%
<4337>* ぴあ 140700 29280 380.53% 1.79%
<4023> クレハ 234200 49060 377.37% -11.58%
<7952> 河合楽 103300 23720 335.50% 7.97%
<2138> クルーズ 151800 35100 332.48% -1.56%
<8515> アイフル 25844800 6304460 309.94% 6.33%
<7990>* グローブライ 170000 41520 309.44% -10.57%
<6727> ワコム 5220700 1318180 296.05% 7%
<6254> 野村マイクロ 767900 196060 291.67% -17.54%
<8715> アニコムHD 1383600 354360 290.45% -15.76%
<6789> ローランドDG 168900 43700 286.50% 5.52%
<3902> MDV 1581100 419700 276.72% 4.46%
<4971> メック 262600 69740 276.54% 7.45%
<4985> アース製薬 193300 52240 270.02% 7.44%
<4565> そーせい 1397000 378460 269.13% -8.8%
<7220> 武蔵精密 952300 277280 243.44% 14.34%
<4298> プロトコーポ 256400 75100 241.41% 0.94%
<1482>* iシェアーズ 53929 15869.4 239.83% -0.34%
<8150> 三信電 89800 26780 235.32% 3.13%
<2521> 上場米HE 1332470 399380 233.63% -1.53%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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