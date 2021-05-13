ドラフト　大幅に3日ぶり反発、21年12月期の営業利益予想を上方修正、プロジェクト獲得効率化／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*11:04JST <5070> ドラフト 1014 +118
大幅に3日ぶり反発。21年12月期の営業利益を従来予想の6.50億円から7.00億円に上方修正している。前期は9カ月の変則決算だったため、増減率は開示していない。上半期にプロジェクト獲得の効率化と利益体質への転換が進んでいるほか、旅費交通費などの活動費が当初想定を下回る見通しとなった。下半期は来期以降の業績拡大に向けたブランディング活動を積極的に実施する予定のため、利益の増加幅を低めに見積もったという。《FA》
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