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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：東京オフィス空室率、景気ウォッチャー調査、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 国際収支(経常収支)(3月) 2兆7548億円 2兆9169億円
08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(4月) 6.3％
08:50 貸出動向 銀行計(4月) 5.9％
13:00 東京オフィス空室率(4月) 5.42
13:30 倒産件数(4月) -14.32％
14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(4月) 46.5 49.0
14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(4月) 40.0 49.8
＜海外＞
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 49.8万件
21:30 米・生産者物価コア指数(4月) 3.7％ 3.1％
フィリピン・中央銀行が政策金利発表
米・セントルイス連銀総裁が講演
英・中銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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