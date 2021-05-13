

*06:30JST 今日の注目スケジュール：東京オフィス空室率、景気ウォッチャー調査、米生産者物価コア指数など

＜国内＞

08:50 対外・対内証券投資(先週)

08:50 国際収支(経常収支)(3月) 2兆7548億円 2兆9169億円

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(4月) 6.3％

08:50 貸出動向 銀行計(4月) 5.9％

13:00 東京オフィス空室率(4月) 5.42

13:30 倒産件数(4月) -14.32％

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(4月) 46.5 49.0

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(4月) 40.0 49.8



＜海外＞

21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 49.8万件

21:30 米・生産者物価コア指数(4月) 3.7％ 3.1％



フィリピン・中央銀行が政策金利発表

米・セントルイス連銀総裁が講演

英・中銀総裁が講演



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》