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今日の注目スケジュール：東京オフィス空室率、景気ウォッチャー調査、米生産者物価コア指数など

2021年5月13日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：東京オフィス空室率、景気ウォッチャー調査、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　国際収支(経常収支)(3月)　2兆7548億円　2兆9169億円
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(4月)　　6.3％
08:50　貸出動向 銀行計(4月)　　5.9％
13:00　東京オフィス空室率(4月)　　5.42
13:30　倒産件数(4月)　　-14.32％
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(4月)　46.5　49.0
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(4月)　40.0　49.8


＜海外＞
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　49.8万件
21:30　米・生産者物価コア指数(4月)　3.7％　3.1％


フィリピン・中央銀行が政策金利発表

米・セントルイス連銀総裁が講演

英・中銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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