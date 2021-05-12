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【M&A速報：2021/05/12（2）】信越ポリマー、昭和電工マテリアルズから食品包装用ラッピングフィルム事業承継

2021年5月12日 16:54

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記事提供元：フィスコ


*16:54JST 【M&A速報：2021/05/12（2）】信越ポリマー、昭和電工マテリアルズから食品包装用ラッピングフィルム事業承継
■信越ポリマー<7970>、昭和電工マテリアルズ(旧日立化成)の食品包装用ラッピングフィルム事業承継会社を買収

■加賀電子<8154>、株式投資型クラウドファンディング「FUNDINNO」運営の日本クラウドキャピタルに出資

■TIS<3626>、中期経営計画を発表

■エムティーアイ<9438>、ヘルスケア事業領域の中間持株会社として「エムティーアイ・ヘルスケア・ホールディングス」を設立し組織再編

■KNT-CTホールディングス<9726>、債務超過解消に向けた計画を発表

■旅行大手KNT-CTホールディングス<9726>、近鉄GHD<9041>などからの総額400億円の資金調達を正式発表

■ジャパンエレベーターサービスHD<6544>、エレベーター等メンテナンス事業のトヨタファシリティーサービスを買収

■大同特殊鋼<5471>、買収防衛策を廃止

■Appier Group<4180>グループ、会話型エンゲージメント・マネジメント・プラットフォームを SaaSで提供する台湾Bot Bonnie社を買収

■トナミHD<9070>、富山県西部地区を中心に物流サービス提供の高岡通運に追加出資し子会社化

■トナミHD<9070>、中期経営計画を発表

■NEC<6701>、中期経営計画を発表

■日総工産<6569>、中期経営計画を発表

■ウィルグループ<6089>、中期経営計画を発表

■日揮HD<1963>、中期経営計画を発表

■インターネットイニシアティブ<3774>、中期経営計画を発表

■大日本住友製薬<4506>、22年4月に商号を「住友ファーマ」に変更

■東急建設<1720>、長期経営計画を発表

■日本農薬<4997>、中期経営計画を発表

■日本石油輸送<9074>、中期経営計画を発表

■世紀東急工業<1898>、ストラテジックキャピタルからの株主提案に「反対」を表明

■世紀東急工業<1898>、中期経営計画を発表

■オカムラ<7994>、買収防衛策を廃止

■食品原料を扱う食品メーカー・工場向けBtoBマッチングサービス「シェアシマ」提供のICS-net、シードで資金調達を実施

■YouTubeアニメ「テイコウペンギン」など配信のPlott、セガサミーHD<6460>などから約4億円の資金調達を実施

■クリエイティブ事業のkiCk、持株会社を設立　ギフティングプラットフォーム「meechoo」事業を分社化

■名南M&A<7076>、中国・四国地区でM&Aアドバイザリー事業のクレジオ・パートナーズと業務提携

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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