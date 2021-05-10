デイトナ　ストップ高買い気配、アウトドア需要増で業績予想を上方修正／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*12:55JST <7228> デイトナ 3085カ -
ストップ高買い気配。21年12月期の営業利益を従来予想の11.22億円から14.39億円（前期実績11.86億円）に上方修正している。移動手段の変化やアウトドアでのレジャー志向の高まりを受けた需要が継続しており、利益を押し上げる見通し。第2四半期累計（21年1-6月）は従来予想の4.60億円から7.78億円（前年同期実績3.81億円）に引き上げたが、下半期は保守的な想定をしたもよう。《TY》
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