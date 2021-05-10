研創　年初来高値、22年3月期の営業利益予想は36.7％増、年間配当は15円に増配へ／新興市場スナップショット



*11:20JST <7939> 研創 439 +41

年初来高値。22年3月期の営業利益予想を前期比36.7％増の2.73億円と発表している。製品品質や生産性・利益率の向上に取り組むほか、樹脂製サインの市場競争力強化などを目指す。年間配当予想は15.00円（前期10.00円）とした。同時に発表した21年3月期の営業利益は19.8％減の1.99億円で着地した。新型コロナウイルスの感染拡大を受けた建設工事の一時中断・延期などが響いた。《FA》