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「モルカー」サンリオデザインの限定ストアがオープン、有楽町＆名古屋など全国5都市で

2021年5月9日 18:20

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記事提供元：ファッションプレス

　人気作品「PUI PUI モルカー」をサンリオがデザインした限定ストア「PUI PUI モルカー PremiumShop -DesignProduced by Sanrio-」が、2021年6月3日(木)より東京・有楽町マルイにオープン。その後、愛知・宮城・福岡・大阪の各都市でも順次開催予定となっている。

　「PUI PUI モルカー」は、“モルモットが車になった世界”を舞台にしたストップモーション・アニメーション作品。羊毛フェルトで作られた癒し系の車“モルカー”は、放送当初から“可愛すぎる”と、子供から大人まで多くの人々のハートを鷲掴みにしてきた。

　限定ストア「PUI PUI モルカー PremiumShop -DesignProduced by Sanrio-」では、そんな人気のモルカーたちをサンリオが“さらにキュート”にデザイン。柔らかなクレヨンタッチで描かれたモルカーたちを主役に、雑貨小物、Tシャツ、カー用品など、オリジナル商品を多数展開する予定だ。

【詳細】
「PUI PUI モルカー PremiumShop -DesignProduced by Sanrio-」
予定スケジュール：

■東京・有楽町 

開催期間：2021年6月3日(木)〜6月20日(日)
開催場所：東京都千代田区有楽町2丁目7-1 有楽町マルイ8階
営業時間：11:00～20:00

■愛知・名古屋

開催期間：2021年6月5日(土)〜6月20日(日)
開催場所：愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋PARCO西館2F
営業時間：11:00～20:00

■宮城・仙台

開催期間：2021年6月12日(土)〜6月20日(日)
開催場所：宮城県仙台市青葉区中央4丁目1-1 仙台駅前EBeanS 4F
営業時間：10:00～20:00

■福岡・博多

開催期間：2021年7月22日(木・祝)〜8月1日(日)
開催場所：福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ 9階
営業時間：11:00～20:00

■大阪・阿倍野

開催期間：2021年7月22日(木・祝)〜8月15日(日)
開催場所：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目6番1号 あべのキューズモール2階 SHIBUYA109阿倍野店 
営業時間：10:00～21:00

　※いずれも営業時間が変更になる場合には、事前告知を実施。
※状況により、営業期間・時間を短縮または中止になる場合あり。

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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