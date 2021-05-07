プロルート　大幅高、EC事業強化で22年3月期営業利益は前期比2.1倍予想／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*10:44JST <8256> プロルート 200 +11
大幅高。衣料品の卸販売を手掛ける。今期大幅増益予想が手掛かり材料となっているようだ。6日取引終了後に21年3月期決算を発表した。営業利益は0.63億円。前期は4.05億円の赤字、従来予想は0.70億円。新型コロナの影響で当初予想を下回る業績推移となった。22年3月期営業利益は前期比2.1倍の1.40億円予想。オンラインストアでの売上伸長が顕著で、以前より計画しているECプラットフォーム事業の展開に向けて経営資源をEC事業に集中的に投下する計画。《FA》
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