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今日の注目スケジュール：実質賃金総額、米非農業部門雇用者数、米失業率など

2021年5月7日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：実質賃金総額、米非農業部門雇用者数、米失業率など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(3月)　　-0.4％
08:30　実質賃金総額(3月)　　0.1％
08:50　マネタリーベース(4月)　　20.8％


＜海外＞
14:45　スイス・失業率(4月)　　3.3％
15:00　独・鉱工業生産指数(3月)　　-1.6％
15:00　独・貿易収支(3月)　　181億ユーロ
15:00　独・経常収支(3月)　　188億ユーロ
21:30　加・失業率(4月)　　7.5％
21:30　米・非農業部門雇用者数(4月)　88.8万人　91.6万人
21:30　米・失業率(4月)　5.8％　6.0％
21:30　米・平均時給(4月)　　4.2％
23:00　米・卸売在庫(3月)
28:00　米・消費者信用残高(3月)　　275.78億ドル


中・貿易収支(4月)　　138億ドル

中・外貨準備高(4月)　　3兆1700億3千万ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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