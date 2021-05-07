

*06:30JST 今日の注目スケジュール：実質賃金総額、米非農業部門雇用者数、米失業率など

＜国内＞

08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(3月) -0.4％

08:30 実質賃金総額(3月) 0.1％

08:50 マネタリーベース(4月) 20.8％



＜海外＞

14:45 スイス・失業率(4月) 3.3％

15:00 独・鉱工業生産指数(3月) -1.6％

15:00 独・貿易収支(3月) 181億ユーロ

15:00 独・経常収支(3月) 188億ユーロ

21:30 加・失業率(4月) 7.5％

21:30 米・非農業部門雇用者数(4月) 88.8万人 91.6万人

21:30 米・失業率(4月) 5.8％ 6.0％

21:30 米・平均時給(4月) 4.2％

23:00 米・卸売在庫(3月)

28:00 米・消費者信用残高(3月) 275.78億ドル



中・貿易収支(4月) 138億ドル

中・外貨準備高(4月) 3兆1700億3千万ドル



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》