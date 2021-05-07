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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：実質賃金総額、米非農業部門雇用者数、米失業率など
＜国内＞
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(3月) -0.4％
08:30 実質賃金総額(3月) 0.1％
08:50 マネタリーベース(4月) 20.8％
＜海外＞
14:45 スイス・失業率(4月) 3.3％
15:00 独・鉱工業生産指数(3月) -1.6％
15:00 独・貿易収支(3月) 181億ユーロ
15:00 独・経常収支(3月) 188億ユーロ
21:30 加・失業率(4月) 7.5％
21:30 米・非農業部門雇用者数(4月) 88.8万人 91.6万人
21:30 米・失業率(4月) 5.8％ 6.0％
21:30 米・平均時給(4月) 4.2％
23:00 米・卸売在庫(3月)
28:00 米・消費者信用残高(3月) 275.78億ドル
中・貿易収支(4月) 138億ドル
中・外貨準備高(4月) 3兆1700億3千万ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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