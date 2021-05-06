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日本製鉄　大幅続伸、今期の収益急回復観測報道を材料視

2021年5月6日 10:42

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記事提供元：フィスコ


*10:42JST 日本製鉄---大幅続伸、今期の収益急回復観測報道を材料視
日本製鉄<5401>は大幅続伸。22年3月期事業利益は前期推定の300億円から急回復し、3000億円台が視野に入りそうだと、1日付の日本経済新聞朝刊で報じられた。新型コロナウイルスの影響で落ち込んでいた鋼材需要の回復が追い風となるほか、高炉休止などのコスト削減策や中国の減産措置で需給が逼迫することも寄与とされている。収益改善期待は足元で高まっていたものの、改善ペースは想定以上との評価が高まる方向のようだ。《TY》

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