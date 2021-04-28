

*08:21JST 4/28

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（33984.93、+3.36）

・シカゴ日経225先物は上昇（29055、大阪比+65）

・1ドル108円60-70銭

・VIX指数は低下（17.56、-0.08）

・米原油先物は上昇（62.94、+1.03）

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28991.89、-134.34）

・ナスダック総合指数は下落（14090.22、-48.56）

・SOX指数は下落（3225.61、-24.65）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種拡大による経済停滞

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・貿易統計（4月上旬）

・小売売上高（3月）

・百貨店売上高（3月）

・スーパー売上高（3月）

・清田日本取引所グループCEOが記者会見

・ソニーG<6758>、信越化<4063>、キーエンス<6861>など決算発表

・米卸売在庫（3月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表

・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見

・バイデン大統領が議会演説

・米アップルなど決算発表《ST》