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記事提供元：フィスコ
*08:21JST 4/28
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（33984.93、+3.36）
・シカゴ日経225先物は上昇（29055、大阪比+65）
・1ドル108円60-70銭
・VIX指数は低下（17.56、-0.08）
・米原油先物は上昇（62.94、+1.03）
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（28991.89、-134.34）
・ナスダック総合指数は下落（14090.22、-48.56）
・SOX指数は下落（3225.61、-24.65）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種拡大による経済停滞
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・貿易統計（4月上旬）
・小売売上高（3月）
・百貨店売上高（3月）
・スーパー売上高（3月）
・清田日本取引所グループCEOが記者会見
・ソニーG<6758>、信越化<4063>、キーエンス<6861>など決算発表
・米卸売在庫（3月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表
・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見
・バイデン大統領が議会演説
・米アップルなど決算発表《ST》
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