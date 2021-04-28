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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：小売売上高、豪消費者物価指数、米連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表など
＜国内＞
08:50 小売売上高(3月) 0.5％ 3.1％
08:50 百貨店・スーパー売上高(3月) 5.4％ -4.8％
17:00 長期国債買い入れの月間予定(5月、日本銀行)
＜海外＞
10:30 豪・消費者物価指数(1-3月) 1.4％ 0.9％
20:00 ブ・FGV消費者信頼感(4月) 68.2
21:30 米・卸売在庫(3月) 0.6％
21:30 加・小売売上高(2月) -1.1％
27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
米・バイデン大統領が上下両院合同会議で演説
「OPECプラス」が共同閣僚監視委員会(JMMC)と閣僚級会合開催
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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