メドレー　ストップ高買い気配、NTTドコモと資本業務提携、オンライン診療で協力／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*11:19JST <4480> メドレー 4780 カ -
ストップ高買い気配。NTT<9432>傘下のNTTドコモと資本業務提携契約及び投資契約を締結すると発表している。オンライン診療の発展に向けて協力するほか、付加価値の高い医療ヘルスケアサービスの提供で協業する。第三者割当方式でNTTドコモにメドレー株93万3100株を割り当てる。割当後のNTTドコモの持株比率は2.93％。調達資金の50.8億円は将来のM&A資金などに充当する。《FA》
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