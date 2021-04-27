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オリビア・バートンの新作腕時計「ティーパーティー」英国の伝統的な茶器をイメージ

2021年4月27日 08:42

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記事提供元：ファッションプレス

　オリビア・バートン(OLIVIA BURTON)から新作腕時計コレクション「ティーパーティー(Tea Party)」が登場。2021年4月29日(木)より、オリビア・バートン 伊勢丹新宿店・グランフロント大阪店、H°M'S” ウォッチストアなどの全国取扱店舗で発売される。

■英国の伝統的な茶器をイメージした腕時計

　花々や蜂をシグネチャーモチーフに、女性をより美しく見せる華やかな腕時計の数々を提案しているオリビア・バートン。今回新たにラインナップに加わる「ティーパーティー」は、文字通り母国イギリスの紅茶文化に着想を得て、伝統的な茶器のデザインをモチーフにしたコレクションだ。

　展開アイテムは全3モデル。イギリスの伝統的な茶器をイメージした青と黄色の華やかなフラワープリントが印象的なイエローゴールドメッシュ、東洋のブルーウィロー柄を思わせるオリエンタルな雰囲気が魅力のシルバー、ミニマルな文字盤に大ぶりのフラワープリントをあしらったローズゴールドと、カラーによって異なるデザインが施されている。

　また、「ティーパーティー」の発売を記念して、同コレクションのアイテムの購入者にオリビア・バートンオリジナルのセラミックコースター2点セットが先着順でプレゼントされる。

■商品情報

　オリビア・バートン 新作コレクション「ティーパーティー(Tea Party)」
発売日：2021年4月29日(木)
販売店舗：オリビア・バートン 伊勢丹新宿店・グランフロント大阪店、H°M'S” ウォッチストアなどの全国取扱店舗、国内公式オンラインストア
価格：
・ティーパーティー ミディ(ペイルゴールドメッシュ) 15,400円(税込)
・ティーパーティー デミ(チャイナプリント チョークブルー & シルバー／ピンク & ローズゴールド) 14,300円(税込)

【問い合わせ先】

■オリビア・バートン 伊勢丹新宿店

TEL：03-3352-1111(大代表)

■オリビア・バートン グランフロント大阪店

TEL：06-6467-8765

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワード伊勢丹新宿店オリビア・バートングランフロント大阪

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