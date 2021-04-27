

*08:26JST 4/27

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29126.23、+105.60）

・ナスダック総合指数は上昇（14138.78、+121.97）

・シカゴ日経225先物は上昇（29235、大阪比+65）

・1ドル108円00-10銭

・SOX指数は上昇（3250.26、+53.28）

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（33981.57、-61.92）

・米原油先物は下落（61.91、-0.23）

・VIX指数は上昇（17.64、+0.31）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種拡大による経済停滞

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・日銀金融政策決定会合の結果発表

・日銀「経済物価情勢の展望（展望リポート）」公表

・黒田日銀総裁が会見

・テスホールディングスが新規上場

・ファナック<6954>、JR東海<9022>など決算発表

・中国工業企業利益（3月）

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（2月）

・米FHFA住宅価格指数（2月）

・米消費者信頼感指数（4月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）（28日まで）

・米アルファベット、マイクロソフトなど決算発表

・南アフリカは休場《ST》