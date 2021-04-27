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4/27の強弱材料

2021年4月27日 08:26

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記事提供元：フィスコ


*08:26JST 4/27
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（29126.23、+105.60）
・ナスダック総合指数は上昇（14138.78、+121.97）
・シカゴ日経225先物は上昇（29235、大阪比+65）
・1ドル108円00-10銭
・SOX指数は上昇（3250.26、+53.28）
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・NYダウは下落（33981.57、-61.92）
・米原油先物は下落（61.91、-0.23）
・VIX指数は上昇（17.64、+0.31）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種拡大による経済停滞
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項
・日銀金融政策決定会合の結果発表
・日銀「経済物価情勢の展望（展望リポート）」公表
・黒田日銀総裁が会見
・テスホールディングスが新規上場
・ファナック<6954>、JR東海<9022>など決算発表
・中国工業企業利益（3月）
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（2月）
・米FHFA住宅価格指数（2月）
・米消費者信頼感指数（4月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）（28日まで）
・米アルファベット、マイクロソフトなど決算発表
・南アフリカは休場《ST》

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