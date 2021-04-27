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今日の注目スケジュール：中工業企業利益、米FHFA住宅価格指数、米消費者信頼感指数など

2021年4月27日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中工業企業利益、米FHFA住宅価格指数、米消費者信頼感指数など
＜国内＞


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　-0.10％　-0.10％

黒田日銀総裁が会見

テスホールディングスが東証1部に新規上場(公開価格:1700円)


＜海外＞
10:30　中・工業企業利益(3月)　　20.1％
20:00　ブ・FGV建設コスト(4月)　　2.0 ％
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(4月)　　0.93％
22:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(2月)　11.8％　11.1％
22:00　米・FHFA住宅価格指数(2月)　1.0％　1.0％
23:00　米・消費者信頼感指数(4月)　111.7　109.7


米・連邦公開市場委員会(FOMC)(28日まで)

韓・GDP(1-3月)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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