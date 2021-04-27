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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中工業企業利益、米FHFA住宅価格指数、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 -0.10％ -0.10％
黒田日銀総裁が会見
テスホールディングスが東証1部に新規上場(公開価格:1700円)
＜海外＞
10:30 中・工業企業利益(3月) 20.1％
20:00 ブ・FGV建設コスト(4月) 2.0 ％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(4月) 0.93％
22:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(2月) 11.8％ 11.1％
22:00 米・FHFA住宅価格指数(2月) 1.0％ 1.0％
23:00 米・消費者信頼感指数(4月) 111.7 109.7
米・連邦公開市場委員会(FOMC)(28日まで)
韓・GDP(1-3月)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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