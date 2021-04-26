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記事提供元：フィスコ
*08:06JST 4/26
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（34043.49、+227.59）
・ナスダック総合指数は上昇（14016.81、+198.40）
・シカゴ日経225先物は上昇（29215、大阪比+245）
・1ドル107円90-00銭
・SOX指数は上昇（3196.98、+63.82）
・VIX指数は低下（17.33、-1.38）
・米原油先物は上昇（62.14、+0.71）
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（29020.63、-167.54）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種拡大による経済停滞
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・企業向けサービス価格（3月）
・外食売上高（3月）
・日銀金融政策決定会合（27日まで）
・キヤノン<7751>、日東電工<6988>など決算発表
・独IFO景況感指数（4月）
・米耐久財受注（3月）
・米テスラなど決算
・ニュージーランドは休場《ST》
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