

*08:06JST 4/26

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（34043.49、+227.59）

・ナスダック総合指数は上昇（14016.81、+198.40）

・シカゴ日経225先物は上昇（29215、大阪比+245）

・1ドル107円90-00銭

・SOX指数は上昇（3196.98、+63.82）

・VIX指数は低下（17.33、-1.38）

・米原油先物は上昇（62.14、+0.71）

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（29020.63、-167.54）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種拡大による経済停滞

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・企業向けサービス価格（3月）

・外食売上高（3月）

・日銀金融政策決定会合（27日まで）

・キヤノン<7751>、日東電工<6988>など決算発表

・独IFO景況感指数（4月）

・米耐久財受注（3月）

・米テスラなど決算

・ニュージーランドは休場《ST》