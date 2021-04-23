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記事提供元：フィスコ
*08:18JST 4/23
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29188.17、+679.62）
・米原油先物は上昇（61.43、+0.08）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（33815.90、-321.41）
・ナスダック総合指数は下落（13818.41、-131.80）
・シカゴ日経225先物は下落（28915、大阪比-205）
・1ドル107円90-00銭
・SOX指数は下落（3133.17、-74.09）
・VIX指数は上昇（18.71、+1.21）
・コロナ変異種拡大による経済停滞
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・消費者物価指数（CPI）（3月）
・製造業PMI（4月）
・全国百貨店売上高（3月）
・東京地区百貨店売上高（3月）
・エムスリー<2413>など決算発表
・英小売売上高（3月）
・独製造業PMI（4月）
・ユーロ圏製造業PMI（4月）
・英製造業PMI（4月）
・米製造業PMI（4月）
・米新築住宅販売件数（3月）
・トルコは休場《ST》
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