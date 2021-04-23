

*08:18JST 4/23

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29188.17、+679.62）

・米原油先物は上昇（61.43、+0.08）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（33815.90、-321.41）

・ナスダック総合指数は下落（13818.41、-131.80）

・シカゴ日経225先物は下落（28915、大阪比-205）

・1ドル107円90-00銭

・SOX指数は下落（3133.17、-74.09）

・VIX指数は上昇（18.71、+1.21）

・コロナ変異種拡大による経済停滞

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・消費者物価指数（CPI）（3月）

・製造業PMI（4月）

・全国百貨店売上高（3月）

・東京地区百貨店売上高（3月）

・エムスリー<2413>など決算発表

・英小売売上高（3月）

・独製造業PMI（4月）

・ユーロ圏製造業PMI（4月）

・英製造業PMI（4月）

・米製造業PMI（4月）

・米新築住宅販売件数（3月）

・トルコは休場《ST》