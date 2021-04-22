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22日の日本国債市場概況：債券先物は151円59銭で終了

2021年4月22日 17:43

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記事提供元：フィスコ


*17:43JST 22日の日本国債市場概況：債券先物は151円59銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年6月限
寄付151円55銭 高値151円65銭 安値151円54銭 引け151円59銭
売買高総計21582枚

2年 423回 -0.135％
5年 147回 -0.105％
10年 362回 0.065％
20年 176回 0.430％

債券先物6月限は、151円55銭で取引を開始。米長期金利の低下を受けて買いが先行し、151円54銭から151円65銭まで上げた。その後は、日経平均株価の大幅反発などでやや売られて引けた。現物債の取引では、2年債、5年債、10年債が買われ、20年債が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.14％、10年債は1.55％、30年債は2.25％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.27％、英国債は0.72％、オーストラリア10年債は1.69％、NZ10年債は1.53％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・20:45　欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表（0.00％に据え置き予想）
・21:30　ラガルドECB総裁会見
・21:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：61.0万件、前回：57.6万件）
・21:30　米・3月シカゴ連銀全米活動指数（予想：1.25、2月：-1.09）
・23:00　米・3月景気先行指数（前月比予想：+1.0％、2月：+0.2％）
・23:00　米・3月中古住宅販売件数（予想：611万戸、2月：622万戸）
・23:00　ユーロ圏・4月消費者信頼感指数速報値（予想：-11.0、3月：-10.8）《KK》

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