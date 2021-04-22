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記事提供元：フィスコ
*16:26JST 【M&A速報：2021/04/22（2）】三菱商事、行動データプラットフォーム提供のunerryと資本業務提携
■三菱商事<8058>、リアル行動データプラットフォーム提供のunerryと資本業務提携
■J.フロントリテイリング<3086>傘下のパルコ、ヘルスケアオートメーション事業のドリコスに出資
■不妊治療データ検索サービス「ココロミ(cocoromi)」開発のvivola、ANRIなどから資金調達を実施
■日本電産<6594>、関潤社長がCEOに 永守重信氏は会長にとどまる
■アクセルマーク<3624>、米国の医療機器スタートアップAscella Biosystems社に出資
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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