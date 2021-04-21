マーケット RSS

 

21日の日本国債市場概況：債券先物は151円55銭で終了

2021年4月21日 17:43

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*17:43JST 21日の日本国債市場概況：債券先物は151円55銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年6月限
寄付151円44銭 高値151円63銭 安値151円43銭 引け151円55銭
売買高総計29435枚

2年 423回 -0.135％
5年 147回 -0.105％
10年 362回 0.070％
20年 176回 0.425％

債券先物6月限は、151円44銭で取引を開始。新型コロナウイルス変異種感染拡大を懸念した前日の米国株安・長期金利低下を受けて買いが先行し、その後も日本株の大幅続落、円高展開により買いが強まり、151円43銭から151円63銭まで上げた。現物債の取引では、5年債と10年債が買われ、2年債と20年債はもみ合った。

＜米国債概況＞
2年債は0.15％、10年債は1.57％、30年債は2.27％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.25％、英国債は0.74％、オーストラリア10年債は1.72％、NZ10年債は1.57％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30　カナダ・3月消費者物価指数（前年比予想：+2.3％、2月：+1.1％）
・23:00　カナダ中銀が政策金利発表（0.25％に据え置き予想）《KK》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. ビットコインが一時15%下落、その原因と今後の相場は?
  2. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般軟調、シカゴは大阪比350円安の29340円～
  3. 経産省が「攻めのIT経営銘柄(DX銘柄)」を選定する目的と投資価値　前編
  4. NY原油：反落で62.67ドル、インドなどにおけるウイルス感染再拡大を嫌気
  5. 経産省が「攻めのIT経営銘柄(DX銘柄)」を選定する目的と投資価値　後編
  1. ビットコインが一時15%下落、その原因と今後の相場は?
  2. NY原油：大幅続伸で63.15ドル、IEAは今年の需要見通し引き上げ
  3. NY金は値固め局面か　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  4. NFTが仮想通貨へ与える影響は
  5. ADR日本株ランキング～ソフトバンクGなど全般堅調、シカゴは大阪比130円高の29750円～
  1. スエズ運河座礁でどうなる原油価格
  2. 引き金が引かれた? バブルが崩壊する仕組みと3つの共通点　前編
  3. 30日上場のAppierGroup(エイピアグループ)は後場、公開価格の29%高(2060円)で始まる
  4. アンジェスは共同開発中の新型コロナ「治療薬」が注目され大幅反発
  5. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般冴えない、シカゴは大阪比130円安び28680円～

広告

写真で見るニュース

  • アマゾンを通じた配送サービスのイメージ（アマゾンジャパン発表資料より）
  • Golf Touran（画像: フォルクスワーゲン グループ ジャパンの発表資料より）
  • 世界初公開となったアウディ・Q4 e-tronシリーズ（画像: アウディジャパン発表資料より）
  • 木星
  • Photo：最後に最上級機種「1300ccのスーパーデラックス」を販売するのが秘訣だった
  • Outback Wilderness(アウトバック ウィルダネス)（画像: スバルの発表資料より）
  • (C) 2020 20th Century Studios. All rights reserved.
  • e-POWERイメージ（画像：日産自動車株式会社発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (50)

今回の研究の概要。アトピー性皮膚炎の主要な痒みを引き起こす物質である IL-31の産生を抑制する化合物を開発した。（画像: 九州大学の発表資料より）

アトピーの痒みを根元から絶つ! 痒み発症する物質を抑制の化合物開発　九大ら

経産省が「攻めのIT経営銘柄(DX銘柄)」を選定する目的と投資価値　後編

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体