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記事提供元：フィスコ
*17:43JST 21日の日本国債市場概況：債券先物は151円55銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年6月限
寄付151円44銭 高値151円63銭 安値151円43銭 引け151円55銭
売買高総計29435枚
2年 423回 -0.135％
5年 147回 -0.105％
10年 362回 0.070％
20年 176回 0.425％
債券先物6月限は、151円44銭で取引を開始。新型コロナウイルス変異種感染拡大を懸念した前日の米国株安・長期金利低下を受けて買いが先行し、その後も日本株の大幅続落、円高展開により買いが強まり、151円43銭から151円63銭まで上げた。現物債の取引では、5年債と10年債が買われ、2年債と20年債はもみ合った。
＜米国債概況＞
2年債は0.15％、10年債は1.57％、30年債は2.27％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.25％、英国債は0.74％、オーストラリア10年債は1.72％、NZ10年債は1.57％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30 カナダ・3月消費者物価指数（前年比予想：+2.3％、2月：+1.1％）
・23:00 カナダ中銀が政策金利発表（0.25％に据え置き予想）《KK》
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