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記事提供元：フィスコ
*16:40JST 【M&A速報：2021/04/21（2）】いつもキャピタル、インテリア実例共有サイト運営のルームクリップに出資
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■ダイビル<8806>、ベトナムのオフィスビル開発・運営会社CATGO社に出資へ 同社現株主と基幹契約を締結
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■GMOメディア<6180>、英語＆プログラミング教室運営のエデュケーショナル・デザインから生徒管理ツール「Smart Manage」事業を譲り受け
■学校法人天理大学、学校法人天理よろづ相談所学園と法人合併基本合意書を締結 天理大学と天理医療大学を統合
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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