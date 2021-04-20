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*14:11JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ナガオカ、トピックスインなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月20日 13:51 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6239>*ナガオカ 1575700 140940 1017.99% 8.37%
<6656> インスペック 203900 19160 964.20% 9.28%
<1475> iSTOPIX 394643 51811.8 661.69% -1.59%
<3647> Ｇ３ＨＤ 7589200 1094460 593.42% 27.34%
<6999> KOA 498900 86180 478.90% -2.99%
<4571> ナノキャリア 2144200 396880 440.26% 4.01%
<3341> 日本調剤 142200 26620 434.18% 2.2%
<3891> 高度紙 594900 128240 363.90% -3.99%
<6486> イーグル 414600 90280 359.24% 4.77%
<1346> MXS225 48645 10654.6 356.56% -1.79%
<1489> 日経平均高配当株５０ 2528 605 317.85% -1.41%
<1330> 上場225 64280 16640 286.30% -2.11%
<8059> 第一実 26000 6840 280.12% 0.48%
<9267> ＧｅｎｋｙＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 130900 36100 262.60% -3.89%
<1571>*日経インバＥＴ 494549 136832.4 261.43% 1.91%
<3778> さくら 787800 227640 246.07% 2.32%
<4177> M−i−plug 204900 59440 244.72% -5.1%
<4026>*神島化学工業 67000 19660 240.79% 1.45%
<1348> MXSトピクス 107980 32330 233.99% -1.52%
<1369> ＤＩＡＭ・日経 17703 5474.8 223.35% -1.88%
<3150> グリムス 565200 176680 219.90% -6.29%
<2931> ユーグレナ 6306400 2026060 211.26% -7.77%
<6882> 三社電機 484600 163960 195.56% 3.74%
<1358>*上場日経２倍 19992 6768.4 195.37% -3.99%
<1321> 225投信 735523 252494.8 191.30% -1.79%
<6982> リード 603700 210600 186.66% 3.53%
<1569>*トピックスイン 60830 21836 178.58% 1.65%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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