

*14:11JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ナガオカ、トピックスインなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [4月20日 13:51 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6239>*ナガオカ 1575700 140940 1017.99% 8.37%

<6656> インスペック 203900 19160 964.20% 9.28%

<1475> iSTOPIX 394643 51811.8 661.69% -1.59%

<3647> Ｇ３ＨＤ 7589200 1094460 593.42% 27.34%

<6999> KOA 498900 86180 478.90% -2.99%

<4571> ナノキャリア 2144200 396880 440.26% 4.01%

<3341> 日本調剤 142200 26620 434.18% 2.2%

<3891> 高度紙 594900 128240 363.90% -3.99%

<6486> イーグル 414600 90280 359.24% 4.77%

<1346> MXS225 48645 10654.6 356.56% -1.79%

<1489> 日経平均高配当株５０ 2528 605 317.85% -1.41%

<1330> 上場225 64280 16640 286.30% -2.11%

<8059> 第一実 26000 6840 280.12% 0.48%

<9267> ＧｅｎｋｙＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 130900 36100 262.60% -3.89%

<1571>*日経インバＥＴ 494549 136832.4 261.43% 1.91%

<3778> さくら 787800 227640 246.07% 2.32%

<4177> M−i−plug 204900 59440 244.72% -5.1%

<4026>*神島化学工業 67000 19660 240.79% 1.45%

<1348> MXSトピクス 107980 32330 233.99% -1.52%

<1369> ＤＩＡＭ・日経 17703 5474.8 223.35% -1.88%

<3150> グリムス 565200 176680 219.90% -6.29%

<2931> ユーグレナ 6306400 2026060 211.26% -7.77%

<6882> 三社電機 484600 163960 195.56% 3.74%

<1358>*上場日経２倍 19992 6768.4 195.37% -3.99%

<1321> 225投信 735523 252494.8 191.30% -1.79%

<6982> リード 603700 210600 186.66% 3.53%

<1569>*トピックスイン 60830 21836 178.58% 1.65%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》