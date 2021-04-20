マーケット RSS

 

出来高変化率ランキング（13時台）～ナガオカ、トピックスインなどがランクイン

2021年4月20日 14:11

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*14:11JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ナガオカ、トピックスインなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[4月20日　13:51　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6239>*ナガオカ　　　　　 　1575700 　140940　 1017.99% 8.37%
<6656> インスペック　　　 　203900 　19160　 964.20% 9.28%
<1475> iSTOPIX　　 　394643 　51811.8　 661.69% -1.59%
<3647> Ｇ３ＨＤ 　7589200 　1094460　 593.42% 27.34%
<6999> KOA　　　　　　 　498900 　86180　 478.90% -2.99%
<4571> ナノキャリア　　　 　2144200 　396880　 440.26% 4.01%
<3341> 日本調剤　　　　　 　142200 　26620　 434.18% 2.2%
<3891> 高度紙　　　　　　 　594900 　128240　 363.90% -3.99%
<6486> イーグル　　　　　 　414600 　90280　 359.24% 4.77%
<1346> MXS225　　　 　48645 　10654.6　 356.56% -1.79%
<1489> 日経平均高配当株５０ 　2528 　605　 317.85% -1.41%
<1330> 上場225　　　　 　64280 　16640　 286.30% -2.11%
<8059> 第一実　　　　　　 　26000 　6840　 280.12% 0.48%
<9267> ＧｅｎｋｙＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 　130900 　36100　 262.60% -3.89%
<1571>*日経インバＥＴ　494549 　136832.4　 261.43% 1.91%
<3778> さくら　　　　　　 　787800 　227640　 246.07% 2.32%
<4177> M−i−plug　 　204900 　59440　 244.72% -5.1%
<4026>*神島化学工業　　 　67000 　19660　 240.79% 1.45%
<1348> MXSトピクス　　 　107980 　32330　 233.99% -1.52%
<1369> ＤＩＡＭ・日経　17703 　5474.8　 223.35% -1.88%
<3150> グリムス　　　　　 　565200 　176680　 219.90% -6.29%
<2931> ユーグレナ　　　　 　6306400 　2026060　 211.26% -7.77%
<6882> 三社電機　　　　　 　484600 　163960　 195.56% 3.74%
<1358>*上場日経２倍　19992 　6768.4　 195.37% -3.99%
<1321> 225投信　　　　 　735523 　252494.8　 191.30% -1.79%
<6982> リード　　　　　　 　603700 　210600　 186.66% 3.53%
<1569>*トピックスイン 　60830 　21836　 178.58% 1.65%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. マネックスG　大幅反落、ビットコイン価格の急落で関連銘柄として警戒売り
  2. 相場展望4月19日　夏以降の米金融政策転換で『パウエル・ショック』起こるか? ⇒ 株式市場には逆風
  3. クリナップが急伸、21年3月期の業績予想を大幅に増額し注目集中
  4. 米国株見通し：失速か、対中関係や追加対策を不安視
  5. 大阪金概況：上昇、米長期金利の落ち着き映すも株価底堅く上値の重い展開
  1. NY原油：大幅続伸で63.15ドル、IEAは今年の需要見通し引き上げ
  2. NY金は値固め局面か　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  3. 政府が推薦する銘柄!? 「攻めのIT経営銘柄」が「DX銘柄」に変わったワケ　後編
  4. NFTが仮想通貨へ与える影響は
  5. ADR日本株ランキング～ソフトバンクGなど全般堅調、シカゴは大阪比130円高の29750円～
  1. スエズ運河座礁でどうなる原油価格
  2. 引き金が引かれた? バブルが崩壊する仕組みと3つの共通点　前編
  3. 30日上場のAppierGroup(エイピアグループ)は後場、公開価格の29%高(2060円)で始まる
  4. アンジェスは共同開発中の新型コロナ「治療薬」が注目され大幅反発
  5. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般冴えない、シカゴは大阪比130円安び28680円～

広告

写真で見るニュース

  • Golf Touran（画像: フォルクスワーゲン グループ ジャパンの発表資料より）
  • 世界初公開となったアウディ・Q4 e-tronシリーズ（画像: アウディジャパン発表資料より）
  • 木星
  • Photo：最後に最上級機種「1300ccのスーパーデラックス」を販売するのが秘訣だった
  • Outback Wilderness(アウトバック ウィルダネス)（画像: スバルの発表資料より）
  • (C) 2020 20th Century Studios. All rights reserved.
  • e-POWERイメージ（画像：日産自動車株式会社発表資料より）
  • 2021年シーズン カラーリングマシン（本田技研工業の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (50)

今回の研究の概要。アトピー性皮膚炎の主要な痒みを引き起こす物質である IL-31の産生を抑制する化合物を開発した。（画像: 九州大学の発表資料より）

アトピーの痒みを根元から絶つ! 痒み発症する物質を抑制の化合物開発　九大ら

相場展望4月19日　夏以降の米金融政策転換で『パウエル・ショック』起こるか? ⇒ 株式市場には逆風

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体