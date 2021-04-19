ゲンダイＡＧ　一時急伸で年初来高値、今期の営業損益予想は黒字転換および年間配当予想増額／新興市場スナップショット



*13:21JST <2411> ゲンダイＡＧ 301 -4

一時急伸で年初来高値。22年3月期の営業損益予想を3.00億円の黒字（前期実績2.90億円の赤字）と発表している。年間配当予想は7.00円（前期は無配）。今期は新型コロナウイルスの影響がピークアウトすることを背景に、主力の広告事業の回復が見込まれる。年間を通じて緊急事態宣言や同レベルの強い営業制限や外出制限などが発出されないと仮定している。ただ、朝方の急伸後は利益確定売りに押されて下落に転じている。《TY》