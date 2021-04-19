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【M&A速報：2021/04/19（1）】栗田工業<6370>、カナダの水処理薬品事業会社を買収

2021年4月19日 12:20

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記事提供元：フィスコ


*12:20JST 【M&A速報：2021/04/19（1）】栗田工業<6370>、カナダの水処理薬品事業会社を買収
■栗田工業<6370>、カナダの水処理薬品事業会社Keytech Water Management社を買収

■東大IPC、「オープンイノベーション推進1号ファンド」が総額240億円超に増額

■植物肉スタートアップのDAIZ、 シリーズBで総額18.5億円の資金調達を完了

■長距離量子暗号通信の事業化を目指すルクオム(LQUOM)、インキュベイトファンドからシードラウンドで資金調達を実施

■社労士向けSaaSサービス提供のKiteRa、XTech Venturesなどから総額3億円の資金調達を実施

■ベンチャーキャピタルのANRI、4号ファンドを総額250億円でファイナルクローズ　産業革新投資機構(JIC)などが出資

■SMBCキャピタル・パートナーズ 、健康ランド展開のクア・アンド・ホテルを運営するランド開発に出資

■どら焼き製造の塩崎、「そばドラ」販売事業を長野県茅野市で和洋菓子展開の梅月に譲渡

■手順書作成・共有プラットフォーム「Teachme Biz」提供のスタディスト、総額18.5億円の資金調達を実施

■武田薬品工業<4502>、子会社日本製薬との事業統合を見据え、両社で協議開始

■東京海上HD<8766>、有給休暇補償保険提供の米Standard Security Life Insurance Company of NewYork社を約198億円で買収

■フタバ産業<7241>、情報機器部品・溶接フレーム等生産の中国子会社の全持ち分を現地企業に譲渡

■EVロボティックボート開発のエイトノット、プレシードラウンドで資金調達を実施

■企業間の物流最適化を目指すハコブ(Hacobu)、総額約9.4億円の資金調達を実施

■スクウェア・エニックスHD<9684>、買収関連報道について「売却に関して検討している事実はなく、そのような提案を受けた事実もない」

■AFC-HDアムスライフサイエンス<2927>、百貨店のさいか屋<8254>と資本業務提携　第三者割当増資を引き受け子会社化へ

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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