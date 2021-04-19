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HPCシステムズ　大幅に3日ぶり反発、スーパーコンピューター「富岳」でサイエンスクラウドサービス開始／新興市場スナップショット

2021年4月19日 10:26

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記事提供元：フィスコ


*10:26JST <6597> HPCシステムズ 3355 +397
大幅に3日ぶり反発。産業分野の素材・材料研究開発や創薬研究向けにスーパーコンピューター「富岳」を計算資源とするSoftware as a Service（SaaS）サイエンスクラウドの有償サービス実証、アプリケーション実装サービスを本格的に開始したと発表している。今後、化学シミュレーションのヘビーユーザーのほか、これから計算化学を始める研究者や開発者向けに計算化学コンサルティングや計算支援サービスを提供する。《FA》

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