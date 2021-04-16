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記事提供元：フィスコ
*22:00JST 米3月住宅着工件数、15年ぶり高水準、ドル買い再燃
商務省が発表した3月住宅着工件数は前月比＋19.4％の173.9万戸と予想161.3万戸を上回った。2006年6月以降15年ぶり高水準となった。3月住宅建設許可件数は前月比⁺2.7％の176.6万戸とと、予想175.0戸を上回った。
天候の改善が奏功した。
米国債相場は下落。10年債利回りは1.59％まで上昇しドル買いが優勢となった。ドル・円は108円75銭から108円85銭へじり高推移。ユーロ・ドルは1.1990ドルから1.1977ドルまで弱含んだ。
【経済指標】
・米・3月住宅着工件数：173.9万戸（予想：161.3万戸、2月：145.7万戸←142.1万戸）
・米・3月住宅建設許可件数：176.6万戸（予想：175.0戸、2月：172.0万戸←168.2万
戸）《KY》
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