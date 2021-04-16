サンケン電など／来週の買い需要

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[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <9260> ;Wismettac;620%;6200;0.26;2751;-12 <1312> ;RN小型コア;530%;53;4.18;22340;40 <2553> ;CSI500;350%;70;3.15;1371;11 <1389> ;UBS英大;344%;55;18.50;9880;80 <8165> ;千趣会;278%;652400;0.24;394;1 <3673> ;ブロドリーフ;230%;310100;0.63;553;-7 <2987> ;タスキ;191%;13400;2.38;2291;6 <9930> ;北沢産;150%;4500;5.09;265;1 <3905> ;データSEC;149%;28100;12.42;467;-4 <1573> ;Ｈ株ベア;140%;70;4.23;6530;-60 <1627> ;電力ガス;130%;30;2.74;6520;0 <6707> ;サンケン電;120%;50100;0.69;5370;90 <7337> ;ひろぎん;113%;193600;0.33;625;-3 <5261> ;リソルHD;100%;1400;0.47;3960;-15 <5923> ;高田機;100%;100;2.79;2655;-5 <6034> ;ＭＲＴ;97%;14800;2.05;1255;-13 <4475> ;ＨＥＮＮＧＥ;93%;151200;0.54;8710;200 <2904> ;一正蒲;92%;2200;1.28;1316;-3 <6834> ;精工技研;90%;2600;22.69;2325;7 <3361> ;トーエル;88%;162000;0.24;938;0
[コメント]
サンケン電の信用倍率は1倍を下回る売り長の需給状況である。株価は上昇する7日線を支持線としたトレンドが継続しており、安値期が続くことにより買い方優位の需給継続。《FA》
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