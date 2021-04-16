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16日の日本国債市場概況：債券先物は151円36銭で終了

2021年4月16日 17:39

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記事提供元：フィスコ


*17:39JST 16日の日本国債市場概況：債券先物は151円36銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年6月限
寄付151円45銭 高値151円46銭 安値151円35銭 引け151円36銭
売買高総計19303枚

2年 423回 -0.135％
5年 147回 -0.100％
10年 362回 0.090％
20年 175回 0.455％

債券先物6月限は、151円45銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利低下を受けて買いが先行し、151円46銭まで上げた。しかし、日銀が5月の国債買い入れを減額するとの懸念から売りに転じたといわれ、その後も日本株高・円高後退や高値警戒感から売りが続き、151円35銭まで下げた。現物債の取引では、2年債、10年債、20年債が売られ、5年債が買われた。

＜米国債概況＞
2年債は0.16％、10年債は1.58％、30年債は2.26％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.26％、英国債は0.76％、オーストラリア10年債は1.72％、NZ10年債は1.61％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　ユーロ圏・2月貿易収支（1月：+63億ユーロ）
・18:00　ユーロ圏・3月消費者物価指数改定値（前年比予想：+1.3％、速報値：+1.3％）
・21:30　米・3月住宅着工件数（予想：161.3万戸、2月：142.1万戸）
・21:30　米・3月住宅建設許可件数（予想：175.0戸、2月：172.0万戸←168.2万戸）
・23:00　米・4月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値（予想：89.0、3月：84.9）
・23:45　カプラン米ダラス連銀総裁オンライン討論会参加（気候変動関連）
・01:30　カプラン米ダラス連銀総裁オンライン会議参加（ビットコイン関連）
・日米首脳会談《KK》

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