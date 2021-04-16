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記事提供元：フィスコ
*16:34JST 【M&A速報：2021/04/16（2）】アイ・シグマ・キャピタル、昭光通商<8090>へのTOBが成立
■アイ・シグマ・キャピタル、昭和電工<4004>子会社の昭光通商<8090>へのTOBが成立
■ソフトバンク・ラテンアメリカ・ファンド、スペイン語メディア会社テレビサ・ユニビジョンに出資
■UTグループ<2146>、人材派遣のアーキ・ジャパン株を保有する特別目的会社に一部出資 J-STAR関連ファンドから取得
■「ひふみ投信」等運用のレオス・キャピタルワークス、VC事業子会社「レオス・キャピタルパートナーズ株式会社」設立
■スマホ充電器レンタル「ChargeSPOT」提供のINFORICH、ひろぎんキャピタルパートナーズなどから23億円の資金調達を実施
■貸付型クラウドファンディング展開のクラウドクレジット、三井住友海上キャピタルなどから総額約11億円の資金調達を実施
■バンカーズHD、ミンカブ・ジ・インフォノイド<4436>などから10億円の資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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