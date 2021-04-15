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*16:21JST 【M&A速報：2021/04/15（2）】JA三井リース、シンガポールのブロックチェーンエンタメ事業会社DEA社に出資
■JA三井リース、シンガポールのブロックチェーンエンタメ事業会社Digital Entertainment Assetに出資
■日本商業開発<3252>、愛知県小牧市で不動産賃貸業展開のツノダを買収
■インフォネット<4444>、Webコミュニケーションサービス提供のアイアクトを買収 博展<2173>から株式取得
■イコールワンHD、資産運用コンサル子会社イコールワンアセットマネジメントの全保有株式をMBOにより譲渡
■廣済堂<7868>、物流倉庫業への人材派遣業を手がけるエヌティおよびNeoを買収
■横浜家系ラーメン店運営のギフト<9279>、持株会社体制に移行
■メディカルネット<3645>、レッツエンジョイ東京からLet’s BEAUTY事業を承継
■GA technologies<3491>、資産運用総合アドバイザリー事業を手がけるパートナーズを株式交換により完全子会社化
■サントリーHD、子会社ダイナックHD<2675>へのTOBが成立
■中本パックス<7811>、中期経営計画を発表
■sMedio<3913>、子会社情報スペースからJSバックアップ関連事業を譲り受け
■モバイルオーダープラットフォーム「L.B.B. Cloud」提供のLBB、シリーズAで1.9億円の資金調達を実施
■バイオインフォマティクス解析プラットフォーム「ANCAT」開発のアンプラット、ANRIなどから資金調達を実施
■感染症迅速検査デバイス開発の東大発ベンチャーのナノティス、浜松ホトニクス<6965>などからプレシリーズAで資金調達を実施
■アフリカで活動するスタートアップ向け「Samurai Africa Fund2号」、総額20億円で組成完了
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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