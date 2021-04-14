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エルテス　22年2月期の営業損益予想は黒字転換、24年2月期目標はEBITDA10億円／新興市場スナップショット

2021年4月14日 13:02

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記事提供元：フィスコ


*13:02JST <3967> エルテス 1327 +91
大幅続伸。22年2月期の営業損益予想を1.00億円の黒字（前期実績3.33億円の赤字）と発表している。デジタルリスク事業での顧客基盤と収益基盤の増大に注力する。また、警備業界へのプロダクト展開を図り、次代の中核事業とする。併せて24年2月期に売上高で70.00億円（21年2月期は19.89億円）、EBITDAで10.00億円の黒字（同4.24億円の赤字）を目指す中期経営計画を開示している。《TY》

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