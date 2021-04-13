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タマホーム　2021年3月度の受注速報を発表、注文は8ヶ月連続・リフォームは11ヶ月連続で前年同月比超え

2021年4月13日 17:25

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記事提供元：フィスコ


*17:25JST タマホーム---2021年3月度の受注速報を発表、注文は8ヶ月連続・リフォームは11ヶ月連続で前年同月比超え
タマホーム<1419>は12日、2021年3月度の受注速報を発表。

3月単月の前年同月比は、注文が23%増、建売が16%減、リフォームが20%増、合計で18%増となった。注文は2020年8月以降、8ヶ月連続で前年同月比超え、リフォームは2020年5月以降、11ヶ月連続で前年同月比超えとなり、引き続き好調さを維持している。《ST》

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