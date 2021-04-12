

*08:11JST 4/12

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29768.06、+59.08）

・NYダウは上昇（33800.60、+297.03）

・ナスダック総合指数は上昇（13900.19、+70.88）

・シカゴ日経225先物は上昇（29920、大阪比+150）

・1ドル109円60-70銭

・VIX指数は低下（16.69、-0.26）

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・SOX指数は下落（3294.53、-6.73）

・米原油先物は下落（59.32、-0.28）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・銀行貸出動向（3月）

・国内企業物価指数（3月）

・工作機械受注（3月）

・ユーロ圏小売売上高（2月）

・米財政収支（3月）

・米政府が半導体不足巡り業界関係者と協議《ST》