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記事提供元：フィスコ
*08:11JST 4/12
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29768.06、+59.08）
・NYダウは上昇（33800.60、+297.03）
・ナスダック総合指数は上昇（13900.19、+70.88）
・シカゴ日経225先物は上昇（29920、大阪比+150）
・1ドル109円60-70銭
・VIX指数は低下（16.69、-0.26）
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・SOX指数は下落（3294.53、-6.73）
・米原油先物は下落（59.32、-0.28）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題
留意事項
・銀行貸出動向（3月）
・国内企業物価指数（3月）
・工作機械受注（3月）
・ユーロ圏小売売上高（2月）
・米財政収支（3月）
・米政府が半導体不足巡り業界関係者と協議《ST》
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