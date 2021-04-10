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銭湯＆サウナグッズが集結する限定ストア「POP UP SENTO パルコ湯」大阪・心斎橋パルコに

2021年4月10日 19:49

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記事提供元：ファッションプレス

　銭湯＆サウナグッズが集結する期間限定ストア「POP UP SENTO パルコ湯」が、2021年4月16日(金)から5月17日(月)まで大阪・心斎橋パルコ10階のイベントスペースにオープンする。

■心斎橋パルコに銭湯＆サウナグッズが集結

　2020年11月に東京・渋谷パルコで開催された期間限定ストア「POP UP SENTO パルコ湯」が心斎橋パルコに登場。銭湯をポップに再定義した会場で、銭湯やサウナに関連するグッズを販売する。

■全国の銭湯など48ブランドが参加

　参加するのは地元・大阪をはじめ、全国の銭湯、お風呂文化を愛するクリエイター、アーティスト、メーカーなど、合計48ブランド。銭湯をモチーフにした個性豊かなTシャツや、銭湯やサウナで大活躍しそうな小さめのバッグなどを展開する予定だ。

　なお、販売されるグッズの選定は、前回に引き続き、銭湯やサウナをテーマにしたイベントを手掛けるプロジェクトチーム・セントーフォーエバー(SENTO FOREVER)が行う。心斎橋パルコではどのようなアイテムが販売されるのか、期待が募る。

■詳細

　「POP UP SENTO パルコ湯」
開催期間：2021年4月16日(金)〜5月17日(月）
営業時間：10:00～20:00
場所：心斎橋パルコ 10階 イベントスペース
住所：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3
入浴料：450円(税込)※ノベルティステッカー付き
※店舗の営業状況については、心斎橋パルコの公式サイトを確認。
※入場者数の制限、営業時間の変更及び休業となる場合がある。

【参加クリエイター・企業】
東京銭湯 - TOKYO SENTO - / マグ万平の のちほどサウナで / SENTO FOREVER / marima / HEP / ゆとなみ社 / ひかり温泉 / 並河泰平 / 不健康ランド 背徳の美味 / スーパー銭湯さしすせそ / _bathroom おふろ / ビオレッティ・アレッサンドロ / Eanbe / 別視点 / PITECAN THROPUS / BathHaus / KougoNewyork / off～of～off / てぬぐいCHILL / BABANBABANBURGER / MILD RAKUGO HOUSE / ゆかい / 日の本湯 / 6699press / spoon store / 五月湯 / 喜楽湯 / IKEUCHI ORGANIC / 千鳥温泉(自転車湯)/ Chain&co. / 末広温泉 / 巣本温泉 / The Sauna / ZAF zen in the life / IIYU TEXTILE / benium / 平和温泉 / 湯処あべの橋 / 湯沸かし市 / MARCO TOKYO SENTO / 中村杏子 / 姫松温泉 / Vihta JP / 十條湯 / 小杉湯 / 朝日温泉 / 銭湯図解 / SaunaLab (順不同・敬称略)

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワード渋谷パルコ心斎橋パルコ

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