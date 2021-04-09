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米商務省、中国スパコン関連の7団体をエンティティリストに追加へ

2021年4月9日 17:43

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記事提供元：スラド

　米商務省は8日、中国のスパコン関連7社・団体をエンティティリストに加えたと発表した。リリースによると、これら7社は中国の軍事関係者が使用しているスーパーコンピューターの構築、軍事近代化および大量破壊兵器（WMD）プログラムに関与しているためだとしている。バイデン政権下での措置は今回が初めてとのこと（米商務省共同通信時事ドットコム）。

　輸出禁止対象となったのは中国国有企業系の「天津飛騰信息技術有限公司」、半導体開発拠点とされる「国家高性能IC上海設計中心」や四つの国立スパコンセンターなどとされている。米商務省エンティティリストに上げられているのは以下の通り。

　Tianjin Phytium Information Technology（天津飛騰信息技術）　
　Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center（国家高性能IC上海設計中心）　
　Sunway Microelectronics　
　the National Supercomputing Center Jinan　
　the National Supercomputing Center Shenzhen　
　the National Supercomputing Center Wuxi　
　the National Supercomputing Center Zhengzhou　

スラドのコメントを読む | テクノロジー | 政治 | アメリカ合衆国 | 中国

　関連ストーリー：
米商務省、中国のドローン大手DJIや半導体受託製造大手SMICなどをエンティティリストに追加 2020年12月20日
Huawei、独自OS「HarmonyOS」をオープンソース化してスマートフォンにも投入する計画 2020年09月11日
米国防総省が請負業者に対するHuawei製品使用禁止を9月30日まで延期したとの報道 2020年08月22日

※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。

関連キーワード中国スーパーコンピュータ半導体

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