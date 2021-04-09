今村証券　年初来高値、21年3月期の期末配当予想は80円、前期末から大幅増額／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:13JST <7175> 今村証券 1850 +74
年初来高値。21年3月期の期末配当予想を80.00円とし、前期末（22.50円）から大幅に増額すると発表している。年間配当も同額となる。毎期の業績に応じた配当を行う基本方針に基づく措置。21年3月期の業績予想は開示していないが、1月28日に公表した第3四半期累計（20年4-12月）の純利益は前年同期比206.7％増の7.44億円で着地しており、期末配当の伸び率（255.6％増）の高さが好感されているようだ。《TY》
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