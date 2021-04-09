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記事提供元：フィスコ
*12:31JST 【M&A速報：2021/04/09（1）】三菱総合研究所<3636>、仏ForePaaS社と資本業務提携
■三菱総合研究所<3636>、AI・ビッグデータ解析のプラットフォームサービス開発の仏ForePaaS社と資本業務提携
■三重県のケーブルテレビ会社ZTV、洛西ケーブルビジョンを買収
■紫外線照射装置開発のエアロシールド、富士通ゼネラル<6755>と戦略的資本業務提携
■広沢電機工業、SmartセーフティボックスおよびSmartセーフティキャビネット事業をNTTファシリティーズ総合研究所から承継
■兵庫トヨタ自動車、トヨタカローラ兵庫を買収
■AI業務自動化ソリューションサービス提供のネットスマイル、不動産専門のデータ会社東京カンテイと資本業務提携
■ラストワンマイルの短距離物流サービス提供のエニキャリ、伊藤忠テクノロジーベンチャーズから資金調達を実施
■フリージア・マクロス<6343>、名古屋地裁に新株予約権無償割当て差止め仮処分の決定取消しに対する保全抗告を申し立て
■三井住友銀行、アイルランドの貿易取引プラットフォーム開発FinTech企業TradeIX Limitedに出資
■タダノ<6395>、欧州事業再編
■七十七銀行<8341>、東北大学ベンチャーパートナーズ運営のTHVP-2号投資事業有限責任組合に3億円出資
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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