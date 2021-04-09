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サン電子　大幅に3日続伸、イスラエル子会社が米ナスダックに上場、232億円で一部保有株譲渡／新興市場スナップショット

2021年4月9日 11:19

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記事提供元：フィスコ


*11:19JST <6736> サン電子 4145 270
大幅に3日続伸。イスラエル子会社のCellebriteが特別買収目的会社のTWCと合併し、米ナスダック市場に上場すると発表している。併せて保有するCellebrite株の一部約2094万株を約2億ドル（231.84億円）で投資家に譲渡し、Cellebriteは持分法適用関連会社となる。取引実行は6月末までの予定。また、Cellebriteから2130万ドル（23.58億円）-1億ドル（110.71億円）の範囲で配当金を受け取るとしている。《FA》

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