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Iceco Inc　公開価格を45％上回る初値2900円、アイス・冷凍食品の卸販売やスーパーマーケット運営／新興市場スナップショット

2021年4月8日 13:10

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記事提供元：フィスコ


*13:10JST <7698> Iceco Inc 2661 -
公開価格（2000円）を45％上回る2900円で初値を付けた。会社設立は52年5月28日。アイスクリーム・冷凍食品（冷食）卸販売を行うフローズン事業のほか、生鮮食品スーパーを展開するスーパーマーケット事業を運営する。巣ごもり消費の拡大を背景に21年3月期の営業利益は前期比4.8倍の7.01億円の見込みとなっている。一方、22年3月期は同28.7％減の5.00億円の予想。チラシなどの販売促進活動を再開することから販管費が膨らむ見通し。《YN》

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